Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz: Mamy drużynę z charakterem

Abramczyk Polonia pokonała ekipę z Ostrowa 51:38, a w meczu było chyba wszystko, co lubią kibice: walka na dystansie, emocje związane z wynikiem i gorąca atmosfera na trybunach . Nie obyło się niestety bez upadków, w których ucierpieli Gleb Czugunow (uraz barku) i Krzysztof Buczkowski (mocno się poobijał).

Po pierwszym spotkaniu nastroje w bydgoskiej ekipie są jednak optymistyczne. - Zdajemy sobie sprawę, że ten mecz o nim jeszcze nie świadczy, niczego nie przesądza, ale dobrze zacząć sezon od wygranej - mówi Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - Tym bardziej z takim wymagającym rywalem. I zdania w tej kwestii nie zmieniam; Ostrów to jeden z głównych kandydatów do walki o awans.

Kanclerza ucieszyła postawa juniorów, zwłaszcza Oliviera Buszkiewicza, który świetnie walczył z rywalami. - To efekt zmian, jakie zaszły w teamie zawodnika, dodatkowych inwestycji. Cieszę się, że Olivier tak dobrze zaczął. Oby tak dalej - mówi. - Wszyscy walczyli ambitnie, choć niektórzy, jak Tim Sorensen, mieli kłopoty. To wynikało po części z innego niż na treningach toru. Musieliśmy jednak zrobić taką nawierzchnię, bo prognozy pokazywały możliwe opady. Stąd też takie słabe starty naszych zawodników, choć nad tym elementem na pewno trzeba też popracować. Nie popadamy w zachwyty, tylko dalej pracujemy, bo sezon jest długi. Mamy drużynę z charakterem i chcemy to pokazywać na torach.