Jeśli kochacie dzieci i chcecie stworzyć rodzinę zastępczą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu chce pozyskać kandydatów

Dla dziecka bardzo ważne jest, gdzie się wychowuje. Najlepiej, gdy odbywa się ono w domu rodzinnym i pod opieką biologicznych rodziców. Jednak każdego roku przybywa dzieci, które z różnych przyczyn zostają pozbawione naturalnego domu. Rodzina zastępcza, zapewniając podopiecznemu prawidłowy kierunek wy chowania w warunkach ciepła rodzinnego, przywraca dziecku nadzieję na lepszą przyszłość.

- Podjęliśmy szeroką akcję, również informacyjną, aby pozyskać kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna zastępczego. Ma ona na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, aby każdy mógł się dowiedzieć co to znaczy bycie rodziną zastępczą, bycie opiekunem zastępczym i aby jak najwięcej dzieci trafiło do rodzinnej pieczy zastępczej - wyjaśnia Alicja Aleksander, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.