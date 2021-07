Jest odpowiedź PZKol w sprawie Karasiewicz. "Nie było mowy, żeby wystartowała na igrzyskach"

- Termin zgłoszenia tzw. szerokiej kadry na igrzyska w Tokio upływał 7 kwietnia. W tamtym czasie w ogóle nie było mowy o tym, by Karolina Karasiewicz znalazła się nawet w szerokim składzie. Między innymi z tego powodu, że górzysty profil trasy olimpijskiego wyścigu w ogóle nie pasuje do charakterystyki tej kolarki, ścigającej się przecież głównie w średnich dystansach na torze - podkreśla szef wyszkolenie PZKol Marek Leśniewski na portalu Eurosportu.

Na początku lipca Polski Związek Kolarski przegłosował w uchwale, że do Tokio pojadą Katarzyna Niewiadoma i Anna Plichta. Karolina Karasiewicz została jedynie pierwszą rezerwową. W ubiegłym tygodniu Polska otrzymała jednak dodatkowe miejsce w wyścigu kolarek. Okazało się, że do Tokio nie jedzie pierwsza rezerwowa Karasiewicz, ale druga - Marta Lach.

Dlaczego zatem Karolina Karasiewicz w uchwale zarządu PZKosz została wpisana pod pozycją "R1"? - To był wyłącznie ukłon w stronę jednego z członków zarządu - wyjaśnia Krzysztof Golwiej, prezes Polskiego Związku Kolarskiego. - Argumentował, że dodanie mistrzyni Polski do listy jako rezerwowej będzie dobrym sygnałem dla sponsorów klubu. Ale wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę, że na wyjazd do Tokio nie ma najmniejszych szans. Teraz wygląda na to, że ktoś próbuje skorzystać na zamieszaniu u pływaków i zdyskredytować związek.