Jest pierwszy polski medal lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie!

Nowicki po trzech brązowych medalach wywalczonych pomiędzy 2015 i 2019 roku w ubiegłym sezonie zdobył srebro. W tym roku do Budapesztu jechał jako murowany faworyt do triumfu. Był liderem światowych tabel, rzucał regularnie ponad 80 metrów. Finałowy konkurs przyniósł jednak sensacyjne rozstrzygnięcia. W jego pierwszej części daleko rzucał Węgier Bence Halász. Uzyskał 80.82 i objął prowadzenie. Za jego plecami najpierw młody Kanadyjczyk Katzberg rzucił 80.18, a później – w drugiej próbie – Wojciech Nowicki osiągnął 80.70. Nakręcony niezwykle żywiołowym dopingiem wypełnionego niemal po brzegi stadionu Halász w trzeciej próbie zakręcił 81.02 i umocnił się na prowadzeniu. Ten rzut jednak – po chwili – uznano za nieważny, ale nie zmieniła to faktu iż Madziar był liderem. Sytuacja zmieniła się gdy w czwartej serii Nowicki posłał młot na 80.83! W piątej kolejce Nowicki machnął 81.02, ale Kanadyjczyk Katzberg popisał się fenomenalną próbą na 81.25!