Jest przetarg na opracowanie studium połączenia kolejowego Bydgoszcz – Koronowo – Więcbork – Sępólno – Chojnice z programu Kolej Plus

Wniosek gminy Koronowo na utworzenie połączenia kolejowego Bydgoszcz-Chojnice przez Koronowo, Więcbork i Sępólno Krajeńskie pod koniec listopada 2020 roku został zakwalifikowany do drugiego etapu Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2028 roku. Gmina Koronowo jako lider projektu ogłosiło właśnie przetarg na opracowanie Studium Planistyczno – Prognostycznego, które powoli o ubieganie się o pieniądze z rządowego programu.

Co dalej z powrotem pociągów z Chojnic do Bydgoszczy przez Sępólno i Koronowo?

przedłożenie opinii i stanowisk podmiotów i instytucji realizujących przedsięwzięcie, odpowiadających za zarządzanie infrastrukturą kolejową, której funkcjonowanie może mieć wpływ na realizację danego projektu,

zorganizowanie konsultacji ze społeczeństwem w miejscach, w których planowana jest realizacja projektu

Oferty można składać do 28 czerwca 2021 roku. Studium, na które ogłoszono właśnie przetarg musi powstać do 15 listopada 2021 roku.

Czy do Sępólna, Więcborka, Koronowa wrócą pociągi?

Wniosek gminy Koronowo do programu Kolej Plus opiewa na 500 mln zł. 15 procent wartości zadania mają pokryć samorządy. W przypadku tego wniosku to 75 mln, a szacunkowe koszty samego opracowania studium wykonalności to około 2,5 milionów złotych. Jednak samorządy od samego początku zaznaczały, że bez wsparcia nie są w stanie udźwignąć takich wydatków.