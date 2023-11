Jesteś rolnikiem z dziada pradziada? Nasz konkurs jest dla Ciebie. Uwaga, czekamy na zgłoszenia do piątku!

10 listopada 2023 mija termin zgłoszeń do konkursu „Rolnictwo mam w genach”. Czekamy na historie rodzin, które zajmują się rolnictwem od pokoleń.

„Gazeta Pomorska” organizuje konkurs pn. „Rolnictwo mam w genach”. Chcemy pokazać historie rodzin, które od lat zajmują się rolnictwem. Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy i członkowie ich najbliższej rodziny, mieszkający na terenie wydawniczym „Gazety Pomorskiej”. Kandydat musi mieć ukończone minimum 16 lat. Zapraszamy też uczniów średnich szkół rolniczych (jeśli są niepełnoletni, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego). Udział w konkursie należy zgłosić za pomocą formularza zgłoszeniowego Trzeba w nim opisać historie swoich rodzin (do 4000 znaków), dokumentować je zdjęciami lub przestawiać w formie wideo (do 3 minut).

Czasem dochodzi do starcia pokoleń

Jeden z Czytelników pyta, czy może to być filmowa relacja z rodzinnej dyskusji, bo w rodzinach rolniczych zawsze są tematy do rozmowy. Często gorące, gdy dochodzi do starcia pokoleń.

- Już sam siew bezorkowy był dla mojego dziadka wstrząsem – wspomina Andrzej Sobieski z powiatu brodnickiego. - Ojciec uczył go głębokiej orki, podkreślał, że koniecznie trzeba ruszyć ziemię. Nie może pojąć, że dziś się ją przed tym chroni. Poza dylematami natury technicznej, rolnicy mają też dylematy rodzinne. Zostać na gospodarce czy nie? A jak odejdę, to co będzie z rodzicami? Wybór utrudnia dynamiczna rzeczywistość. Nikt nie wie, jak długo potrwa wojna na Ukrainie, co i za ile będzie się sprzedawać i jakie będą skutki Europejskiego Zielonego Ładu. - Jest tyle instytutów, stacji badawczych. Zakładam, że naukowcy znajdą skuteczne metody biologiczne – liczą młodzi, a starzy załamują ręce i wieszczą odchodzenie od rolnictwa w Europie: - Będziemy jeść marchew z RPA, już ją jemy – zauważają.

Odważnie zmieniają profile gospodarstw

Rolnictwo szybko się zmienia. Trzeba znać nie tylko biologię roślin i zwierząt, ale też rozwijać się w mechanice, mikrobiologii, informatyce. To wiele wyzwań, ale wystarczy rozejrzeć się po kujawsko-pomorskiej wsi, żeby zobaczyć, że kwitnie. Nie brakuje na niej młodych i dzielnych ludzi, którzy śledzą zmiany i odważnie się do nich dostosowują. Zmieniają profile gospodarstw, np. z trzody chlewnej na ślimaki i śmiało rozwijają swoją wiedzę, jak młody pszczelarz, który po zazimowaniu pszczół w Polsce rusza do pracy w pasiece na drugiej półkuli - do Nowej Zelandii.

Szukamy rolników, którzy postawili na gospodarkę po przodkach. Wysyłajcie nam swoje historie. Laureaci, oprócz dyplomów, otrzymają nagrody pieniężne (I miejsce - 5000 zł, II miejsce - 3000 zł, III miejsce - 1500 zł). Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada. Wszyscy, którzy zdecydują się na udział w naszym konkursie, otrzymają zaproszenie na Forum Rolnicze „Gazety Pomorskiej” (odbędzie się 2 grudnia w Żninie).

REGULAMIN

