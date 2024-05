Jeszcze jedna olimpijka z Bydgoszczy w Paryżu. Roksana Słupek: - Dziękuję wszystkim, którzy wierzyli we mnie bardziej niż ja sama

To wielki sukces 25-letniej bydgoszczanki. Jeszcze niedawno wydawał się być poza jej zasięgiem. Roksana Słupek borykała się z problemami zdrowotnymi, opuszczała sporo zawodów kwalifikacyjnych, w których trzeba było zbierać punkty do olimpijskiego rankingu.

Miesiąc temu zaświtała nadzieja. W kwietniu Słupek zajęła trzecie miejsce w Pucharze Świata w chińskim Chengdu, po raz pierwszy w swojej karierze. - Dziękuję wszystkim, którzy wierzyli we mnie bardziej niż ja sama. Spełniłam dzisiaj jedno ze swoich marzeń - napisała wówczas bydgoszczanka na Instagramie.

W weekend odbyły się ostatnie zawody kwalifikacyjne - World Triathlon Championship Series w Cagliari. Nasza triathlonistka po raz kolejny udowodniła, że bilet do Paryża jej się należy. Ostatecznie finiszowała we Włoszech na 16. miejscu, a co najważniejsze, przed swoimi najgroźniejszymi rywalkami w rankingu.