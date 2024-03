Joanna Scheuring-Wielgus: - Grudziądz wraca na ścieżkę wsparcia i pomocy ministerstwa kultury

Joanna Scheuring-Wielgus w Grudziądzu. Rozmawiano o zabytkach

Co z wizją odbudowania kaplicy grudziądzkiego zamku?

Przypomnijmy, że wizjonerski pomysł odbudowania jednego ze skrzydeł zamku krzyżackiego w Grudziądzu i przeniesienia do niego "Poliptyku grudziądzkiego" - bezcennego średniowiecznego ołtarza, pozostającego obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie przed wyborami parlamentarnymi, we wrześniu 2023 roku, ogłosili kandydujący wówczas do Sejmu z listy PiS Krzysztof Szczucki oraz ówczesny minister kultury Piotr Gliński . Pisaliśmy o tym: Ministrowie Gliński i Szczucki w Grudziądzu. Jeden z najcenniejszych zabytków Polski ma wrócić do miasta

- Nie znalazłam - odpowiada Scheuring-Wielgus. - To w ogóle nie istnieje na papierze, to słowa rzucone w kampanii wyborczej, po to, aby robić swoją kampanię polityczną i mamić mieszkańców Grudziądza.

Maciej Glamowski pomysł odbudowania części grudziądzkiego zamku teraz otwarcie nazywa "abstrakcyjnym" i "nierealnym", ale... - Sam powrót ołtarza do Grudziądza to dobry pomysł, to bardzo cenny zabytek, który dzisiaj jest w zasobach Muzeum Narodowego w Warszawie. Gdyby był on w Grudziądzu, byłby to impuls do rozwoju ruchu turystycznego. Stałby się niewątpliwie gratką, wielką atrakcją miasta - mówi prezydent Grudziądza.