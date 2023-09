Ministrowie Gliński i Szczucki w Grudziądzu. Jeden z najcenniejszych zabytków Polski ma wrócić do miasta

Krzysztof Szczucki: - Grudziądz potrzebuje szczególnego impulsu rozwojowego

Szczucki zapowiedział, że po odbudowie południowego skrzydła zamku grudziądzkiego, będzie się starał o to, aby Poliptyk Grudziądzki, wrócił z Warszawy do Grudziądza. - Ołtarz, nasada ołtarzowa grudziądzka będzie mogła znowu się znaleźć w miejscu, w którym istniała kaplica krzyżacka i być odwiedzana przez turystów.

- Turystyka napędza gospodarkę - mówił Krzysztof Szczucki, kandydat PiS na posła w nadchodzących wyborach. Właśnie podniesieniem atrakcyjności turystycznej Grudziądza argumentował swój projekt. - A to miasto, jak żadne inne w regionie, potrzebuje szczególnego impulsu rozwojowego. I właśnie ten zamek, to skrzydło południowe, jego odbudowa, a później stworzenie wystawy, ściągnięcie turystów to będzie jedno z kół zamachowych, które wpłynie na rozwój gospodarki w Grudziądzu.

Jak czytamy na stronie internetowej Muzeum Narodowego:

"Poliptyk Grudziądzki", czyli ołtarz skrzydłowy" jest jedną z najwspanialszych nastaw ołtarzowych ufundowanych przez Zakon Krzyżacki. Wyróżnia się wysoką klasą artystyczną malowideł, okazałą formą oraz rozbudowanym programem ikonograficznym. Nastawa ta zdobiła ołtarz główny w kaplicy na Zamku Krzyżackim w Grudziądzu. Zamek ten już nie istnieje, został rozebrany pod koniec XVIII wieku, a tablice Poliptyku rozdzielono i rozcięto, aby tworzyły samodzielne obrazy. Przez jakiś czas przechowywane były w kościele św. Mikołaja w Grudziądzu. W latach 80. XIX wieku siedem tablic pozyskało Westpreussisches Provinzional Museum w Gdańsku. "Poliptyk Grudziądzki" został ponownie scalony dzięki staraniom konserwatora Conrada Steinbrechta, który sprowadził wszystkie tablice na Zamek w Malborku. W latach 1912-16 pod jego kierunkiem malowidła poddano konserwacji i stworzono istniejące do dziś, neogotyckie rzeźbiarskie zwieńczenie.

W 1945 poliptyk zabezpieczony w lochach zamkowych przez Polskie Wojsko, przeniesiony został do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a rok później przekazany na własność do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie znajduje się do dzisiaj.

Twórca poliptyku jest nieznany. Poliptyk Grudziądzki można oglądać w Galerii Stzuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Więcej zdjęć Poliptyku Grudziądzkiego zobacz w archiwum cyfrowym Muzeum Narodowego tutaj