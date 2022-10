Jodek potasu do odebrania w punktach w powiecie brodnickim. Sprawdźcie, skąd pobrać w razie potrzeby

Tabletek nie można brać profilaktycznie! Przyjmowanie tego środka na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

- Jeżeli chodzi o podanie jodku potasu, największy sens ma przyjęcie go 24 godziny przed dojściem fali radioaktywnej. Najpóźniej do 2 godzin po pojawieniu się skażenia. Maksimum to 8 godzin po pojawieniu się skażenia