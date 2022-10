Z wiceburmistrzem Chełmna o jodku potasu i o tym, co robić w sytuacji zagrożenia Monika Smól

Wiceburmistrz Piotr Murawski: - Tabletki są przydzielane stosownie do danych na temat liczby mieszkańców, struktury wieku, stąd dla miasta Chełmna jest to 27.000 tabletek przy około 17.000 mieszkańców miasta archiwum

Jodek potasu trafił do Urzędu Miasta Chełmna - 27.000 sztuk. Pojawia się wiele pytań. Czy w sytuacji zagrożenia wystarczy leku dla wszystkich? Do jakiego punktu z wykazu się udać? Czy po medykament udać się do punktów w miejscu zameldowania czy miejscowości, w której należy się do lekarza pierwszego kontaktu?