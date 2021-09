Jubileusz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle. Książnica służy mieszkańcom 75 lat

Prezentem na 70-lecie biblioteki w Nakle była zapowiedź budowy nowej, nowoczesnej siedziby. Bo obecnie książnica działa w mieście w kilku lokalizacjach. Możliwości lokalowe są ograniczone.

Niestety, tej bardzo wyczekiwanej inwestycji, która by zapewniła pracownikom większe pole do popisu, nie udało się rozpocząć do dziś. Marzenie poprzedniej dyrektor Grażyny Ozgi nie zostało dotąd spełnione, ale i tak kolejne 5 lat działalności przebiegło bibliotekarzom bardzo pracowicie.