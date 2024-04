Judocy z całego świata znów przyjadą do Poznania! Puchar Europy Juniorów już po raz piąty!

Impreza w Poznaniu odbywa się już od 2019 roku i na stałe wpisała się do europejskiego kalendarza judo. – Przed nami już piąta edycja i jak na razie nikt nie narzeka na naszą organizację, więc się cieszymy – mówi Groński. – Z roku na rok staramy się także doskonalić tę imprezę i wyciągać wnioski. Na pewno nie jest łatwo ze względów logistycznych, bo mamy kilkaset osób, które muszą dostać się z lotnisk do hoteli, na ważenie i do hali. To wymaga odpowiedniego przygotowania i faktycznie jest to duże przedsięwzięcie.

Jeśli chodzi o sprawy sportowe, to co roku do stolicy Wielkopolski przyjeżdżają najlepsi juniorzy z całego świata, bowiem prawo startu mają nie tylko zawodnicy ze Starego Kontynentu. Zawodnicy będą rywalizować w 14 kategoriach wagowych wśród kobiet i mężczyzn (roczniki 2004-2009). – Poziom jest wysoki, ale jest to też fajne przetarcie dla młodych zawodników. To taki wstęp do kariery seniorskiej – zaznacza Groński. – Dla juniorów to ważne starty, tym bardziej, że punkty zdobyte w Poznaniu będą liczyły się do światowego i europejskiego rankingu. Dobre występy pomogą awansować w nich wyżej, a każdemu przecież na tym zależy. Organizację zawodów wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.