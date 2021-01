Justyna Żyła atakuje byłego męża. Nowa dziewczyna Piotra Żyły: - Nie pozwolę, żeby ktoś mnie obrażał

Te wypadki mrożą krew w żyłach. To cud, że wszyscy przeżyli! [zdjęcia]

Może to i wygląda efektownie, ale takich obrazków nie chcielibyśmy oglądać na torach żużlowych wcale. Niestety, groźne upadki są codziennością w tej dyscyplinie sportu. Zawodnicy przyzwyczaili się już do tego, że muszą żyć z bólem. Na szczęście żadna z przedstawionych przez nas na zdjęciach sytuacji nie skończyła się tragedią. Ale popatrzmy, żeby nigdy nie zazdrościć żużlowcom popularności czy pieniędzy. Nieraz płacą za to sporą cenę.