Już troje podejrzanych w sprawie dotyczącej spółki deweloperskiej w Bydgoszczy

Jarosław G., były szef spółki Dom M4, która wznosiła nowe osiedle bloków w bydgoskim Fordonie, ma już postawionych 37 zarzutów. Prokurator nadzorujący postępowanie w tej sprawie, rozszerzył spektrum czynów zarzucanych biznesmenowi w stosunku do stanu śledztwa sprzed kilku tygodni.

Sprawa dotyczy - mówiąc ogólnie - działania na szkodę spółek deweloperskich działających w Bydgoszczy. Poza tymi zarzutami G. postawiono również zarzuty przywłaszczenia mienia. To też podrabianie dokumentów. Równolegle trwa inne postępowanie, w którym występuje G., a które również było nadzorowane przez tę samą bydgoską prokuraturę, zostało w połowie roku przeniesione do Torunia (w związku z przejściem prokuratora do innej jednostki). Dotyczy ono również wspólnika G.