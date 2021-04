Już tylko jeden dzień na zgłoszenia do kategorii 25. Złotej Setki Pomorza i Kujaw

Trafiły już do nas dziesiątki zgłoszeń od firm, samorządów i interesariuszy. Dziękujemy! Kto się jeszcze nie zgłosił do kategorii poza finansowych Złotej Setki Pomorza i Kujaw 2020 ma na to ostatnią szansę.

Chcesz zostać Liderem społecznej odpowiedzialności biznesu lub Liderem nowych mediów? Nie czekaj. Wypełnij interaktywne kwestionariusze, które znajdują się na www.pomorska.pl/zlota-setka.

Uważasz, że twoja firma zasługuje na miano Lidera w dobie pandemii lub znasz firmę, która aktywnie włączyła się w walkę z COVID-19 - wyślij opis pomocowej akcji na beata.busz@polskapress.pl

Ocenimy i wybierzemy

Zgłoszenia zostaną przeanalizowane przez naszych partnerów merytorycznych.

W kategorii Lider społecznej odpowiedzialności biznesu wstępnej oceny dokonają naukowy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ostatecznie laureatów wybierze kapituła ekspertów, tzw. sędziów kompetentnych.

W kategorii Lider nowych mediów laureatów wyłonimy wspólnie z naszym partnerem merytorycznym - firmą Napoleon, twórcą narzędzia NapoleonCat służącym do obsługi i analizy mediów społecznościowych.

Lidera w dobie pandemii wskaże kapituła rankingowa i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Z kolei przy współpracy z partnerem merytorycznym - Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy - wyłonimy laureatów w kategoriach finansowych, czyli naszą Złotą Setkę.