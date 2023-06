Już w poniedziałek szachy przejmują Kraków. Wielkie emocje w Operze Krakowskiej!

– Przede wszystkim na początku chciałem podziękować Januszowi Kozłowi, polskiemu rządowi, ministrowi sportu i komitetowi organizacyjnemu – powiedział w trakcie konferencji Zurab Azmaiparashvili, prezydent Europejskiej Unii Szachowej. – Cieszę się, że szachy mogą być pierwszy raz w historii częścią Igrzysk Europejskich. To również pierwszy raz, kiedy będziemy tutaj grali w parach. Staramy się budować model tej dyscypliny w taki sposób, żeby mogła się ona pojawić na igrzyskach olimpijskich. Podczas krakowskiej imprezy pojawią się najlepsi szachiści z ośmiu różnych krajów, to będzie bardzo ekscytujące. Tak, jak i pokazanie szachów w Operze Krakowskiej. Natomiast co do Olimpiady Szachowej, to ze spokojem mogę wspierać Kraków w kontekście jej organizacji w 2028 roku.

– Zacznę od tego, że nasz kraj będą reprezentować Jan-Krzysztof Duda i Oliwia Kiołbasa, wicemistrzyni Europy – dodaje Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. – Pozostałe drużyny będą również niezwykle silne, bo przyjeżdża tu wielu zawodników z czołowych krajów. Lista startowa, jak i formuła zawodów, będą sprzyjać pełnemu audytorium w Operze Krakowskiej, wielkie emocje już w poniedziałek.

– To będzie bardzo ciekawa formuła zawodów – podkreśla Shohreh Bayat, sędzia główny mistrzostw. – To rzecz dość rzadka, bo zaczynamy od gry każdy z każdym. Osobno kobiety, osobno kategoria open. Potem na podstawie tych pól do których zawodnicy w kwalifikacjach się zakwalifikują, przejdziemy do kolejnej rundy, która będzie play-offem, w systemie eliminacyjnym i ta część zadecyduje o przyznaniu medali. A te przyznamy w trzech kategoriach: open, kategoria kobiet i klasyfikacji łącznej (mężczyzny i kobiety z danego kraju). Gramy w szachy błyskawiczne co oznacza, że jest to gra widowiskowa i bardzo szybka.