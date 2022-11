Już za kilka dni wyjątkowe „ABC Crossmintona” z mistrzynią olimpijską

„ABC Crossmintona” to cykl trzech turniejów. Już w środę, 16 listopada, rozgrywki z udziałem uczniów przeprowadzone zostaną w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, dzień później zawitają do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Grudziądzu, a na koniec – w piątek 18 listopada – odbędą się w Toruniu i tutejszym Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Gościem specjalnym imprezy będzie utytułowana polska biegaczka, złota medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio, Iga Baumgart-Witan. Zawody poprzedzą fachowe warsztaty związane z nową dyscypliną, obejmujące przedstawienie zasad gry i przepisów oraz pokazy, dzięki którym każdy z uczestników oswoi się z technikami niezbędnymi do udziału w późniejszych meczach.

– W procesie wychowawczym wypracowane nawyki aktywności fizycznej mają ogromne znaczenie – mówi Tomasz Tłuchowski z Fundacji Rozwoju Człowieka, organizującej przedsięwzięcie przy wsparciu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. – Crossminton doskonale się sprawdza w takim procesie. Pozwala na poprawę koordynacji, wytrzymałości i sprawności ogólnej. Dla dzieci i młodzieży to przyjemny sposób na podtrzymanie aktywności, a niewątpliwie ważnym dodatkiem, w przypadku samych turniejów, jest też integracja środowisk szkolnych i sportowych w regionie – dodaje.