Kabaret Nowaki na scenie w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia

Kabaret Nowaki tworzą: Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. Połączenie energii i kreatywności tych trzech artystów tworzy zupełnie nowatorską jakość na polskiej scenie kabaretowej. Ich żywiołem są występy na żywo i bezpośredni kontakt z publicznością. To tu czują się jak ryby w wodzie, bawiąc widzów w sposób nieskrępowany i spontaniczny. Z chęcią podejmują się trudnej i ryzykownej rozmowy z publicznością, co przeradza się we wspólną i niepowtarzalną zabawę.

"Za granicą żartu" to najnowszy program Kabaretu Nowaki, w którym publiczność zabierają w daleką rozrywkową podróż. Nowaki wznoszą kabaret w zupełnie nowy, kosmiczny wręcz wymiar. To nowe skecze, premierowe postacie.