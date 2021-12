Kacper Stokowski znów w czołówce mistrzostw świata!

Stokowski do ostatnich metrów wyścigu finałowego liczył się w walce o podium. Ponownie udowodnił, że do Abu Dhabi przyleciał w życiowej formie. Uzyskał najlepszy czas w karierze (22.98), gorszy od rekordu Polski Tomasza Polewki tylko o dwie setne sekundy. Złoto zdobył Kliment Kolesnikow (22.66), a na 2. miejscu ex aequo finiszowali Christian Diener i Lorenzo Mora (22.90).

– Centymetry dzieliły mnie od medalu, chyba mam za krótkie paznokcie – żartował po finale nasz grzbiecista. – Plan zrealizowałem w 120 procentach. Tak mogę kończyć rok, tak mogę kończyć indywidualne starty w mistrzostwach świata. Jestem bardzo zadowolony, że dołączyłem do elitarnego grona osób, które złamały barierę 23 sekund – dodawał.

W półfinałach 50 m stylem motylkowym wystąpił w niedzielę Marcin Cieślak. Polak zajął 16. pozycję z czasem 22.86. – Poprawiłem trochę czas z eliminacji. Odbiega on od mojego rekordu życiowego, ale cieszy kolejny popołudniowy start – podsumował polski pływak. – Optymistycznie patrzę w przyszły rok. Chwilę odpocznę i wracam do pracy – zapewniał.