Kadeci z Zespołu Szkół w Kościelcu już po egzaminach. IV edycja Programu Pilotażowego MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

Czy Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości są nadal razem? "Nasze ciała domagają się seksu" [6.06.2021]

Iwona i Gerard zapałali do siebie uczuciem w programie "Sanatorium miłości". Po nagraniach ruszyli na wspólne wakacje do Egiptu, podjęli też decyzję o wspólnym mieszkaniu. Czy ich związek przetrwał? "Tulimy się do siebie, czujemy swój zapach", opowiada 61-latka.