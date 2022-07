Licea, technika, zawodówki z powiatu inowrocławskiego przedstawiły listy uczniów przyjętych do klas pierwszych. Zdjęcia

Absolwentom podstawówek, zwłaszcza tym ubiegającym się o miejsca w liceach ogólnokształcących, towarzyszyły duże emocje. Niektórzy sami szukali swojego nazwiska na listach, a innym pomagali w tym równie podekscytowani rodzice.

- O przyjęcie do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski, ubiegało się 2015 absolwentów podstawówek - słyszymy w inowrocławskim starostwie.

Do liceów ogólnokształcących, z pierwszej preferencji, wnioski złożyło 984 kandydatów, do techników - 875, a do branżowych szkół I stopnia - 156.

Jak się dowiadujemy, wśród liceów największym zainteresowaniem cieszyło się III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. Tam o przyjęcie z pierwszego wyboru ubiegało się aż 343 kandydatów. Niestety, już wiadomo, że ponad setka z nich będzie musiała szukać wolnych miejsc w innej szkole. W III LO we wrześniu naukę rozpocznie około 240 "pierwszaków".