Kalendarz imprez w weekend 15-17 lipca w Wąbrzeźnie i powiecie wąbrzeskim

Weekend w Wąbrzeźnie i powiecie rozpoczniemy w piątek, 15 lipca o g. 18 w parku nad amfiteatrem w Wąbrzeźnie, gdzie w plenerze zobaczymy o g. 18 film "Sing", a o g. 20 "Kraina jutra". Organizatorzy, czyli Młodzieżowa Rada Wąbrzeźna zachęcają do zabrania ze sobą kocyka i zastrzegają, że w przypadku nieodpowiedniej pogody kino plenerowe zostanie przeniesione na inny termin, a ewentualne informacje o odwołanie kina plenerowego pojawią się na profilu na Facebooku Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna pod tym linkiem. - Zapewniamy przekąski i leżaki, ale ze względu na ich ograniczoną liczbę warto zabrać ze sobą coś do siedzenia (koc, karimatę). Zwróćcie też uwagę na temperaturę, ok. godziny 22, kiedy będzie się kończyć drugi film, może być chłodno - informuje organizator. Od g. 20 na plaży nad Jeziorem Zamkowym odbędzie się natomiast Beach Party.