Kalendarz Rossmanna 2022. Pracownice Rossmanna z Bydgoszczy i Torunia w niezwykłej sesji w kwiatach [zdjęcia]

Już po raz trzynasty Rossmann wydał swój firmowy kalendarz, w którym modelkami były pracownice sklepów i centrali firmy Rossmann. W edycji na 2022 bohaterki kalendarza wystąpiły w stylizacjach z kwiatów, dobranych odpowiednio do poszczególnych miesięcy.Wśród modelek pojawiły się mieszkanki Bydgoszczy i Torunia.Kalendarz powstał we współpracy z Van Dorsen Artists. Fotografowała Aldona Karczmarczyk, której zdjęcia na co dzień można oglądać na okładkach takich pism jak Elle, Twój Styl czy Pani. Wyjątkowe, przepiękne stylizacje są dziełem Gosi Białobrzyckiej. Dla pracownic Rossmanna udział w sesji kalendarzowej to przygoda i realizacja marzenia o profesjonalnej sesji zdjęciowej. Kalendarz Rossmanna nie trafia do sprzedaży. Jest pamiątką dla uczestniczek, a także prezentem dla pracowników i kontrahentów Rossmanna.Zobacz wyjątkowe zdjęcia na kolejnych slajdach >>>>>

materiały prasowe Rossmann