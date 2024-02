Kamasja - mało znana roślina ogrodowa, a kwitnie zjawiskowo. Posadź w październiku, a zakwitnie na wiosnę Agnieszka Kasperek

Kamasja to łatwa w uprawie roślina. Dość rzadko występuje w ogrodach, a szkoda, bo pięknie pachnie, ma ozdobne kwiaty w kilku kolorach i przyciąga pożyteczne owady, takie jak pszczoły czy motyle. Kamasje będą wspaniale wyglądać w towarzystwie tulipanów, czosnku ozdobnego, irysów, bodziszków i traw ozdobnych. Posadź je na obrzeżach trawnika albo stwórz z nich niepowtarzalne kompozycje rabatowe, a twój ogród zyska na urodzie. Październik to idealny czas, by posiać kamasję. Na wiosnę bujnie zakwitnie. Sprawdź, jak pielęgnować kamasję.