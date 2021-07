Kamień Krajeński. "Kryształowe Serca" dla policjantów z Kamienia za ratowanie życia

To szczególne wyróżnienie wręczone zostało po raz czwarty policjantkom i policjantom, którzy w trakcie codziennej służby, a tym bardziej działając poza czasem służby, przyczynili się do uratowania życia i zdrowia innej osoby. Uroczystość wręczenia „Kryształowych Serc” odbyła się w poniedziałek w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. ,,Kryształowymi Sercami” wyróżniono 62 funkcjonariuszy.

Laureatami zostali także policjanci z powiatu sępoleńskiego.

„Kryształowe serce” odebrał st.sierż. Krzysztof Frelke, który w sierpniu 2020 r. wyciągnął z wody tonącego mężczyznę i niezwłocznie podjął czynności resuscytacyjne oraz sierż. Sławomir Wiśniewski, który w kwietniu 2020 r. udzielił pomocy osobie z objawami ataku epilepsji. Obaj na co dzień pełnią służbę w Posterunku Policji w Kamieniu.