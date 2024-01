Kamienice we Włocławku odzyskują blask. Te budynki wyremontowano w 2023 roku. Zdjęcia

W 2023 roku samorząd Włocławska udzielił wsparcia właścicielom lub użytkownikom wieczystym sześciu nieruchomości znajdujących się w Śródmieściu.

- Grudzień każdego roku w Specjalnej Strefie Rewitalizacji to tradycyjnie czas odbiorów remontów realizowanych przez właścicieli prywatnych dzięki dotacji do remontu, których udzielenie umożliwia Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Od 2019 roku było to łącznie 25 adresów, a w 2023 roku udzieliliśmy wsparcia właścicielom lub użytkownikom wieczystym 6 nieruchomości w Śródmieściu Włocławka – przekazuje włocławski ratusz.