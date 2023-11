Kapitalne otwarcie mistrzostw Polski w pływaniu. Katarzyna Wasick z minimum na igrzyska w Paryżu!

Dla grupy czołowych polskich zawodników to ostatnia szansa uzyskania kwalifikacji na mistrzostwa świata, a także doskonała okazja do wywalczenia kwalifikacji na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. We wspaniałym stylu skorzystała z niej Katarzyna Wasick, która osiągnęła minimum (24.40) już w porannych kwalifikacjach na 50 metrów stylem dowolnym. W wieczornym starcie w finale nie tylko zdobyła mistrzostwo Polski, ale jeszcze poprawiła poranny wynik – wygrywając złoto z czasem 24.21!

– Jestem szczęśliwa, dumna z tej pracy, którą wykonałam po kontuzji, żeby wrócić do formy i wywalczyć kwalifikację – cieszy się Katarzyna Wasick. – Przyjechałam do Poznania po minima i jestem zadowolona, że udało mi się je zdobyć już w pierwszym starcie. Mam w tej chwili pewny wyjazd na piąte w życiu igrzyska olimpijskie, aż dech zapiera ze wzruszenia. Piąte igrzyska to coś wspaniałego, marzenie, duma. Teraz mogę już ze spokojem popracować, by być dobrze przygotowana na Paryż – dodaje.