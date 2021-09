Kawiarenka na Górze Zamkowej w Grudziądzu ma być oddana w dzierżawę bez przetargu? Tego chce prezydent Glamowski

Z wnioskiem o wydzierżawienie nieruchomości pod działalność gastronomiczną oraz przyległy teren pod letni ogródek stanowiącej łącznie 145 m kw. do prezydenta Grudziądza wystąpiła Diana Bugajska, która obecnie prowadzi kawiarenkę na Górze Zamkowej.

W uzasadnieniu uchwały jaką Maciej Glamowski przedłożył radnym rady miejskiej, czytamy m.in. (...)" Dzierżawca zainwestował znaczne środki finansowe w wyposażenie lokalu i w jego wystój a także w związku z chęcią dalszego inwestowania i podnoszenia poziomu jakości świadczonych tam usług. Dzierżawca postanowił złożyć miastu ofertę długoletniej dzierżawy, proponując jednocześnie zapłatę z góry czynszu za pierwsze pięć lat trwania dzierżawy w kwocie 100 tys. zł" (...)

Oznacza to, że czynsz każdego miesiąca przez pięć kolejnych lat miałby wynieść ok. 1600 zł! A co po pięciu latach? Prezydent przekonuje, że po upływie tego czasu "czynsz będzie płacony z uwzględnieniem również stawek rynkowych na zasadach ustalonych przez strony". Maciej Glamowski podkreśla, że pozyskane pieniądze - 100 tys. zł - mogłyby zostać przeznaczone na poprawę infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej na Górze Zamkowej.