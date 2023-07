Kibice Abramczyk Polonii Bydgoszcz mają dość? Ostre komentarze

Abramczyk Polonia jest trzecia w tabeli, pojedzie w play off, więc - teoretycznie - wszystko idzie zgodnie z planem. Tyle że jak na drużynę, która ma (?) aspiracje do wygrania ligi, wyniki są kiepskie. W zasadzie chyba tylko w meczu z Aregd Malesą w Bydgoszczy, poloniści pojechali pewnie, równo i bardzo dobrze (z niewielkimi wyjątkami) . W pozostałych zwycięstwo przyszło z trudem, po wyrównanej walce. Abramczyk Polonia na wyjeździe wygrała tylko raz - w Poznaniu. U siebie nie obroniła się przez Falubazem Zielona Góra, choć poza dwójką liderów gości, zielonogórzanie nie byli w wybitnej formie.

Zawodzi głównie dwójka seniorów - Kenneth Bjerre i David Bellego, odpowiednio 22. i 33. zawodnik w klasyfikacji całej ligi. Z tą dwójką w takiej formie, o awansie nie ma co myśleć.

Po ostatnim, wyjazdowym meczu w Ostrowie (Abramczyk Polonia przegrała tam 38:51), postawę Duńczyka podsumował trener Jacek Woźniak. - Co się dzieje z Kennethem Bjerre? To jest cień zawodnika z poprzedniego sezonu, kiedy był liderem. A w tym sezonie kolejny mecz jedzie poniżej naszych oczekiwań. Cały czas ma dużo do poprawienia, ale powinien iść w zupełnie innym kierunku, bo to co robi do tej pory jest złe.

O Davidzie Bellego wcześniej mówił prezes Polonii Jerzy Kanclerz: - Jego postawa daje nam do myślenia. Wiemy, że ma umiejętności, nie brakuje mu chęci, a mimo to wciąż coś nie gra. Rozmawiamy z nim, staramy się pomóc. Wierzyłem, że David i Kenneth będą mocnymi punktami Polonii, ale na razie nie idzie. Wierzę, że w końcu obaj "odpalą", że wreszcie przyjdzie moment przełamania.