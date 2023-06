Kibice dopisali na 5. memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z trybun

Tych w Bydgoszczy padło sporo - były rekordy mityngu, rekordy życiowe i najlepsze wyniki tego roku. Było też sporo emocji - jak zawsze w rywalizacji tyczkarzy, młociarzy, czy konkurencjach biegowych.

Zawody były świetną okazją do obejrzenia na żywo zawodów lekkoatletycznych, ale też do spotkania z gwiazdami. Sportowcy byli bowiem w Bydgoszczy na wyciągnięcie ręki. Już po zawodach autografy rozdawali Anita Włodarczyk, Adrianna Sułek, do zdjęć chętnie pozowali również Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski czy Marika Popowicz-Drapała.

Zawodnicy odwdzięczali się kibicom za doping, na który moli liczyć przez całe zawody. Atmosfera - jak zawsze na zawodach lekkoatletycznych - była świetna. Zobaczcie zdjęcia z trybun stadionu Zawiszy >>>