Kids Run w Bydgoszczy. Ścigali się najmłodsi miłośnicy sportu [zdjęcia] zm

Kids Run to cykliczna impreza dla najmłodszych miłośników aktywnego spędzania czasu. Jej cel to promowanie i upowszechnianie idei sportowego trybu życia, w tym biegania i innych konkurencji sportowych. Przy okazji - dobra zabawa, bo zawody połączone są z rodzinnym piknikiem sportowym. W tym roku organizatorzy zaprosili najmłodszych do Bydgoszczy, Poznania, Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Łodzi, Szczecina i Zielonej Góry. W sobotni poranek, młodzi biegacze spotkali się w bydgoskim Fordonie, gdzie zmierzyli się na dystansie 100 metrów, w czterech kategoriach wiekowych. Zobaczcie zdjęcia z imprezy >>>>