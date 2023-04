Kiedy dojdzie przelew? W te dni pieniądze nie trafią na konto - Elixir ma przerwę. Tak działają banki w majówkę

– W najbliższy poniedziałek, 1 maja, system Elixir ma przerwę w funkcjonowaniu. Przelewy, które zlecimy po godzinie 16.00 w piątek, 28 kwietnia, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli we wtorek, 2 maja. Również 3 maja system Elixir nie będzie funkcjonował standardowo. Trzeba zatem pamiętać, że przelewy które zlecimy 2 maja po godzinie 16:00, trafią na konta odbiorców w czwartek, 4 maja – poinformowano w komunikacie.

Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomniała, że 1 maja i 3 maja to dni wolne od pracy. Oznacza to, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu . Terminowe płatności warto zaplanować i zlecić wcześniej lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny dla klientów banków także w dni świąteczne.

Niezależnie od świątecznej przerwy w działaniu sesyjnych systemów rozliczeniowych, do dyspozycji klientów banków pozostaje system przelewów natychmiastowych Express Elixir . System działa w trybie ciągłym – 24/7/365, także w weekendy i święta, umożliwiając przesyłanie środków w polskiej walucie pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach.

Z kolei w przypadku Euro Elixir – systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i transgraniczne) – przerwa w działaniu obejmie jedynie poniedziałek, 1 maja, ponieważ jest to dzień wolny także w krajach Unii Europejskiej. Od 2 maja system Euro Elixir będzie funkcjonował w standardowym trybie.

Elixir to obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zlecone w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Niezależnie od przerwy w działaniu systemów rozliczeniowych, dostępny jest system przelewów natychmiastowych Express Elixir. System działa w trybie 24/7/365, także w weekendy i święta, umożliwiając przesyłanie środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach. To, czy nasz bank udostępnia tę usługę swoim klientom i w jakim zakresie, można sprawdzić na stronie: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

Kiedy dojdzie przelew? Oto godziny przelewów w bankach 2023

Pieniądze wysyłane z konta czasami trafiają do odbiorcy tego samego dnia, a innym razem na przelew czeka się dłużej. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, w jaki dzień i o której godzinie zrobiony był przelew. Poznaj godziny sesji w bankach.

