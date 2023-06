Kiedy wojsko może legalnie do nas strzelać? Senat przyklepał ustawę. Rzecznik ma wątpliwości

Gazoport pod specjalną ochroną

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, może to nastąpić jedynie w ostateczności – aby zminimalizować zagrożenia życia postronnych i przy wyrządzeniu możliwie najmniejszej szkody osobom, przeciwko którym użyto broni.

Co to oznacza w praktyce? Siły zbrojne będą mogły zostać użyte w sytuacji ataku terrorystycznego na infrastrukturę energetyczną na morzu w tym: gazociągu Baltic Pipe, ale również morskich farm wiatrowych lub podmorskie kable.

Kiedy będą strzelać

W przypadku niezastosowania się przez obcy cywilny statek powietrzny o kategorii „Potwierdzony RENEGADE" do przewidzianych w ustawie środków zaradczych, dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych może podjąć decyzję o zniszczeniu intruza.

Ograniczeń tych nie stosuje się gdy dochodzi do bezpośredniego, gwałtownemu zamachu na życie lub zdrowie człowieka lub do uwolnienia zakładnika, a także w przypadku podejrzenia o:

Rzecznik ma wątpliwości

Nowe przepisy uszczegóławiają dotychczasowe przepisy, gdyż do możliwości zestrzelenia samolotu pasażerskiego w zagrożenia bezpieczeństwa państwa Trybunał Konstytucyjny odnosił się już w 2008 roku . W przegłosowanych wówczas przepisach przewidywano możliwość zestrzelenia samolotu.

Trybunał uznał wówczas ten zapis za niezgodny z konstytucją poodkreślając że wartości, które stanowią fundament europejskiej cywilizacji nie mogą być „zawieszone" w konkretnym kontekście sytuacyjnym. Sędziowie trybunału argumentowali, że możliwa jest także walka z terroryzmem bez tak daleko idącej ingerencji w prawo do życia.

Do tamtego orzeczenia odwołał się obecnie rzecznik praw obywatelskich, według którego istnieją wątpliwości co do konstytucyjności wprowadzonego przepisu.

Z tego powodu Marcin Wiącek zwrócił się do senatorów o szczególnie wnikliwe pochylenie się nad ustawą.