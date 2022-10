Kiedy zniknie azbest w Kujawsko-Pomorskiem? Według NIK, nie za naszego życia

Azbest pozostanie na dekady

Do tej pory unieszkodliwiono 1,4 mln z 8,45 mln ton. To zaledwie 16,5 proc. całości tego rakotwórczego materiału, który zalega na dachach i w ścianach budynków. Na 546 tys. ton, które zinwentaryzowano na terenie Kujawsko-Pomorskiego, do tej pory unieszkodliwiono zaledwie 90,3 tys. ton. Kontrolerzy obliczyli, że w tym tempie problem azbestu w naszym województwie zniknie za... 63 lata. Co prawda daleko nam do Łódzkiego, które jeszcze ponad wiek będzie borykało się z utylizacją azbestu, jeśli prace będą ślimaczyć się tak, jak dotychczas, ale równie daleko do Lubuskiego, z którego azbest zniknie za 17 lat. Wydaje się zatem, że założony przed dwoma dekadami termin 2032 roku, który miał zakończyć ogólnopolski program, można włożyć między bajki.