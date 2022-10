Kierowca ciężarówki odpowie za wypadek pod Świeciem. Policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie

- kierujący samochodem ciężarowym marki Daf , mieszkanie powiatu chełmińskiego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego najechał na tył osobowej skody , której kierowca zatrzymał się w związku z ruchem wahadłowym. Wskutek uderzenia samochód został wepchnięty pod naczepę ciężarowego volvo - wyjaśnia Joanna Tarkowska , rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Wypadek pod Świeciem. To cud, że przeżyli

Osobówką jechały trzy osoby. Dwójka dorosłych w wieku 31 i 32 lata oraz trzyletnie dziecko . Cała trójka przeżyła. Poszkodowani trafili do szpitala.

Wypadek w Głogówku Królewskim. Kierowca ciężarówki stracił prawo jazdy

Kierowcy wszystkich trzech samochodów byli trzeźwi. - Policjanci zatrzymali 52-latkowi jadącemu dafem prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu - tłumaczy Joanna Tarkowska. I prosi kierowców o ostrożność: - Jesienne warunki na drogach, opady deszczu, mgła, pierwsze przymrozki, szybko zapadający zmierzch, wymagają od kierowców zachowania maksymalnej ostrożności, rozsądku i dostosowania prędkości do warunków drogowych. Chwila nieuwagi czy brawury może się zakończyć zjechaniem do rowu, dachowaniem lub innym, groźnym wypadkiem - ostrzega Joanna Tarkowska.

Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia z poniedziałkowego wypadku w Głogówku Królewskim.