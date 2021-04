Kierowca tira jechał przez pół godziny "na ogonie" osobówki między Bydgoszczą a Inowrocławiem. Kierował w domowych kapciach...

Zresztą, był bardzo duży ruch, jak zawsze na tej trasie. Nie dałam się sprowokować, jechałam więc jak zawsze, ale ręce pociły mi się na kierownicy. Pół godziny w stresie!!! Przed Złotnikami skręcałam także myślałam, że tir pojedzie prosto i po kłopocie. A on... też skręcił. I nagle zaświeciły się na czerwono światła na przejeździe kolejowym i opuściły barierki. Także tir stanął za mną.

Od Stryszka aż prawie do Złotnik Kujawskich siedział mi na ogonie tir i cały czas wymuszał, bym jechała szybciej. A tam ciągle albo teren zabudowany , wysepka, ograniczenia prędkości. DK 25. Raz próbował mnie wyprzedzić (na podwójnej ciągłej), ale nadjechał samochód z naprzeciwka i się wycofał.

SUPER... wyskoczyłam z samochodu i puściłam do kierowcy taką wiązankę (lepiej bez szczegółów...). On wysiadł z samochodu, w sumie niewiele miał do powiedzenia. Ale mina rozeźlonego gościa! Taką robi mój pies, gdy strasznie zbroi, a ja z trudem próbuję wyciągnąć konsekwencje! Patrzę na faceta: dres z trzema paskami, koszulka z napisem "Hero" coś tam, a na nogach... takie zwykłe domowe kapcie.

Herkules w domowych kapciach

Oczom się nie chce wierzyć! Naprawdę, w takim "specjalistycznym" obuwiu ów jegomość prowadził kolosalnego tira, którego miałam przez pół godziny na plecach! I co chwilę ziewał..., aż zobaczyłam jego wszystkie plomby. Kilka kilometrów za szlabanem jest sklep, przed którym się zatrzymałam, a on pojechał w siną dal. Jaką szansę ma kierowca w małym samochodzie, jak mój, w starciu z takim olbrzymem? Mały bohater w dużym samochodzie. Hero dzięki trzem paskom. Pożal się Boże Herkules w domowych kapciach.