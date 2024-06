Przejazd kolejowy na DK 80 w Strzyżawie już zamknięty. Niektórzy kierowcy i tak próbują przejechać

Według harmonogramu podanego przez bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – remont ma potrwać do wtorku 18 czerwca maksymalnie do północy.

- To będzie wymiana nawierzchni kolejowej na nowe płyty, aby ulepszyć kierowcom przejazd. Do końca tygodnia powinniśmy skończyć - mówi nam kierownik prac (nie chce ujawnić tożsamości).

Przejazd kolejowy znajdujący się na tuż przed wjazdem od wschodu do podbydgoskiej Strzyżawy został zamknięty w środę 12 czerwca o godzinie 6.00, gdy na miejscu pojawiła się ekipa drogowców z firmy FHU Filmag.

Aby ominąć to miejsce, trzeba skorzystać z wyznaczonych przez drogowców objazdów - od strony Torunia w kierunku Bydgoszczy są to drogi nr 551, 553 i 546 i następujące miejscowości: Zławieś Wielka (nie wjeżdża się do Czarnowa), Rzęczkowo, Łubianka, Wybcz, Unisław, Dąbrowa Chełmińska, Strzyżawa.