Kierowca zastawił autem bramę wyjazdową strażaków w Kijewie Królewskim. To kolejna taka sytuacja!

Strażacy apelują do zdrowego rozsądku kierowców, którzy też kiedyś mogą potrzebować ich pomocy.

Kijewscy strażacy podkreślają, że - na szczęście - nie byli alarmowani w tym momencie do żadnego wyjazdu.

Kijewo Królewskie nie jest jedynym miejscem, w którym dochodzi do takich sytuacji. Przypomnijmy, wcześniej - w 2020 roku, pisaliśmy o podobnych sytuacjach w Brzozowie (gmina Kijewo Królewskie).

- Ludzie przyjeżdżający do klubu piłkarskiego przy szkole podstawowej potraktowali strażaków takimi wyzwiskami, że strach ich cytować! - skarżył się wówczas nasz Czytelnik - strażak OSP Brzozowo. - A my tylko prosiliśmy o to, by auta nie parkowali przed remizą! Nie wiem, dla kogo jest to niejasne, kto powinien móc parkować przed remizą? Niestety, nagminnie nasz parking przy OSP zastawiony jest autami rodziców i działaczy klubu sportowego. Mimo iż mają duży parking, 50 metrów dalej, na kilkadziesiąt aut, to uporczywie - chyba "na złość" - parkują na miejscach przed remizą. Mamy utrudniony wyjazd do remizy. Jeden z panów powiedział nawet do druhów, że "są szczylami i mogą zapier… do remizy pieszo". I tacy ludzie mają kontakt z dziećmi i mają być dla nich przykładem? Przecież parkując na tych miejscach mogą sprawić nam taki kłopot, że nie dojedziemy na czas na jakąś akcję ratującą życie! To dla myślących ludzi oczywiste, przyjeżdżamy samochodami, by z pomocą ruszyć jak najszybciej!