Kijewo Królewskie. Było powitanie wakacji. Teraz zapraszają na półkolonie. Zdjęcia

Urzędnicy pytają co mają zrobić, by w Chełmnie żyło się lepiej? Ankiety kierują do gr

- Zajęcia wakacyjne w naszym magicznym GOK-u to półkolonie, które trwają od 28 czerwca do 9 lipca i są podzielone na dwa turnusy: pierwszy - od 28 czerwca do 9 lipca oraz drugi - od 5 do 9 lipca - informuje Magdalena Pudło, dyrektor GOK-u. - Zajęcia potrwają po sześć godzin dziennie. Zapisów wraz z wypełnieniem niezbędnych dokumentów należy dokonać do piątku 25 czerwca 2021 r. Ilość uczestników jest ograniczona. Zaplanowaliśmy wyjazdy do kina, nad jezioro i do Aquaparku. Jest przewidziana większa ilość miejsc - także dla osób nie uczestniczących w codziennych zajęciach. Czekamy na zgłoszenia.