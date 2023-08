Kikół uroczyście obchodził Święto Wojska Polskiego. Uroczystości zgromadziły wielu mieszkańców!

W obchodach wzięły udział delegacje placówek oświatowych, stowarzyszeń, druhowie strażacy. Przybyli przedstawiciele wojewódzkich i gminnych władz samorządowych. Przyszło też wielu mieszkańców, którzy chcieli w ten sposób oddać hołd poległym za Ojczyznę.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik na placu Kościuszki. Tam po okolicznościowych przemówieniach Anety Jędrzejewskiej, członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Józefa Predenkiewicza, wójta gminy Kikół przybyłe delegacje złożyły kwiaty.

Warto przypomnieć, że pomnik na placu Kościuszki ma szczególny charakter. Został on bowiem odsłonięty w 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej, która jest jedną z najważniejszych bitew w dziejach Europy. Dzięki męstwu polskich żołnierzy zatrzymano pochód komunizmu i obroniono niedawno odzyskaną niepodległość. Zacięte walki toczyły się również na Ziemi Dobrzyńskiej. Wielu jej mieszkańców zginęło. Aby ich upamiętnić, Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej postanowiło wznieść ten pomnik. Przedstawia on wzbijającego się do lotu orła w koronie, umieszczonego na trzymetrowym cokole.