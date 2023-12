Kim jest Laura Samojłowicz - wiek, wykształcenie. Aktorka wróciła do serialu M jak Miłość

Ostatnimi czasy, mamy do czynienia z ogromnym wzrostem popularności osób, które pomimo okrzyknięcia mianem gwiazdy, widzimy pierwszy raz na oczy. Caroline Derpieński, Jessica Ziółek czy do niedawna Natalia Janoszek mocno lansowane przez media głównego nurtu, szturmem wdarły się do polskiego show-biznesu. Powiedzmy sobie jednak szczerze, wartość tego “gwiazdorskiego” zaciągu nie powala i poza kilkoma durnymi cytatami mało co po nim pozostanie.

Do tego zaszczytnego grona bohaterów jednego miesiąca usilnie próbuje dołączyć także Laura Samojłowicz. Chociaż nie tak anonimowa, jak wymienione we wstępie kobiety, to sądząc po ilości zapytań w internecie, wciąż dla wielu może stanowić zagadkę, kim ona w zasadzie jest. Laura Samojłowicz miała już w polskim show-biznesie swoje pięć minut. Swoją karierę zaczynała już w 2009 roku od programu telewizyjnego “Jak oni śpiewają”, gdzie w piątej edycji udało jej się zwyciężyć. Od tego momentu jej kariera nabrała rozpędu i aż do momentu skandalu plasowała się w ścisłym mainstreamie.

W jakim wieku i jak wysoka jest Laura Samojłowicz?

Polska aktorka, na świat przyszła 14 lutego 1985 roku w niemieckim Hamburgu, skąd do ojczyzny wróciła wraz z rodzicami, mając zaledwie 4 lata. Obecnie Laura ma 38 lat. Jeśli zaś chodzi o jej wzrost, to wynosi on 172 centymetry.

Jakie wykształcenie ma Laura Samojłowicz?

W przypadku wielu tego typu gwiazd, sporo osób zadaje sobie pytanie, jakie ona ma w ogóle wykształcenie? W przypadku Laury Samojłowicz nie wygląda to tak źle, ponieważ w 2009 roku, ukończyła wydział aktorski na warszawskiej Akademii Teatralnej. Co więcej, zdołała także odbyć w berlińskiej szkole Actors Space kurs aktorski metodą Meissnera, polegającej na powtarzaniu tekstu tak, by nauczyć się polegać na reakcjach instynktownych.

Życie prywatne

Laura Samojłowicz bardzo mocno ceni swoje życie prywatne. W internecie próżno szukać dokładnych informacji o jej związkach czy rodzinie. Z tego też powodu, niemal co chwila możemy przeczytać, że przychodząc z jakimś mężczyzną na galę, prawdopodobnie jest z nim w związku. Wszystkie takie wiadomości, traktowalibyśmy jednak z bardzo dużym dystansem.

Laura Samojłowicz - role

Aktorski debiut zaliczyła w 2011 roku, kiedy to na deskach Teatru im. Osterwy w Lublinie w spektaklu "Iwonie, księżniczce Burgunda" zagrała postać Damy. W między czasie widzowie mogli oglądać ją jako postacie drugoplanowe w takich produkcjach jak “Rodzina Zastępcza”, “Ojciec Mateusz” czy “39 i pół”. Główną rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola Mai Chojnackiej w “M jak Miłość” czy Natalii Lipskiej w “Hotelu 52”.

Chociaż obecny czas trudno zaliczyć do aktorsko wybitnych w wykonaniu Laury Samojłowicz to warto zauważyć, że po długim niebycie ponownie zaczyna pojawiać się na szklanym ekranie. Szczególną radość musieli poczuć widzowie “M jak Miłość”, ponieważ to tam powróciła po 11 latach swojego niebytu w serialowym Grabinie. Po powrocie na szklany ekran pojawiała się także m.in. w “Policjantkach i policjantach”. Tak wygląda dziś wracająca do polskiego show-biznesu Laura Samojłowicz. [/b]

Pisząc o Laurze Samojłowicz trudno nie wspomnieć także o jej karierze muzycznej. Ta, poczynając od wspomnianego na samym początku zwycięstwie w “Jak oni śpiewają”, miała swoje wzloty, jak i jeden porządny upadek. Już po programie, Samojłowicz w nagrodę otrzymała prawo nagrania napisanego przez Justynę Steczkowską przeboju “Będę twoja” i możliwość wydania własnej płyty. Z tej drugiej opcji ze względu na kontrakt jednak nie zrealizowała. W tym samym roku zaśpiewała także wraz z Ireną Jarocką na jednym z dużych festiwali organizowanych przez telewizję Polsat i wzięła udział w mistrzowskiej edycji “Jak oni śpiewają”, gdzie przez chorobę skończyła na 7. miejscu.

Ostatnią muzyczną próbą Laury Samojłowicz był występ w szóstej edycji The Voice of Poland, gdzie zaśpiewała utwór „Stairway to Heaven”, nie przekonując jednak żadnego z uczestników jury. Zniknięcie Laury Samojłowicz z polskiej sceny show-biznesu nie było jednak w pełni jej osobistą decyzją. Będąc w swoim najlepszym zawodowym okresie, aktorka odchodziła w cieniu skandalu, który sama wywołała. Powodem było oskarżenie przez Samojłowicz reżysera serialu “Hotel 52” o spożywanie alkoholu w czasie kręcenia produkcji. Na planie przeprowadzono wówczas badanie alkomatem, które nie wykazało jednak, że twórca “Hotelu 52” spożywał alkohol. Mimo to, oskarżenie to, zakończyło współpracę z tym reżyserem. Od tego momentu na planie zaczęła panować nieprzyjemna atmosfera, w której efekcie to Samojłowicz została zwolniona. Po powrocie do biznesu aktorka bardzo szybko zaczyna szokować jednak swoimi poczynaniami. Przed kilkoma dniami, na jednym z wydarzeń udzielając wywiadu polskiemu dziennikarzowi, postanowiła odpowiadać po angielsku. Czy to początek kolejnego kryzysu zawodowego w życiu aktorki? A może wręcz przeciwnie? Przekonamy się niebawem!

