Kitty O'Neil w Google Doodle. Kim była Kitty O'Neil? Google 24.03.2023 upamiętnia najszybszą kobietę świata

Kitty O'Neil - kim była bohaterka Google Doodle?

Kitty O'Neil - najszybsza kobieta świata w Google Doodle

GOOGLE DOODLE - co to jest?

Google Doodle to małe, zazwyczaj kolorowe obrazki, które pojawiają się od czasu do czasu w miejscu wyszukiwarki Google. Zazwyczaj dotyczą świąt, ważnych rocznic lub wydarzeń, które właśnie mają miejsce. Co ciekawe, na całym świecie to samo wydarzenie może mieć różne grafiki, zależnie od kulturowych uwarunkowań.

Jak piszą twórcy: „Doodle to zabawne, zaskakujące, czasem spontaniczne zmiany nakładane na logo Google, które mają podkreślać wagę dni wolnych, rocznic oraz zasług słynnych artystów, pionierów i naukowców”. Pomysł narodził się w 1988 roku.

