Altina Schinasi w Google Doodle. Kim była Altina Schinasi? Google upamiętnia twórczynię okularów "kocie oczy"

Altina Schinasi - twórczyni "kocich okularów" w Google Doodle

Okulary kocie oczy to wyjątkowe oprawki, których zewnętrzne krawędzie górne i boczne ułożone są w łuk, który skierowany jest ku górze. Ten model pasuje praktycznie do każdego kształtu twarzy. "Okulary cat eye", czyli "kocie oczy" nigdy nie wychodzą z mody. Od lat dodają one twarzy odrobiny zalotności i uroku. Łączą w sobie elegancję z nieco luźniejszym stylem.

Altina Schinasi była amerykańską rzeźbiarką, filmowcem, przedsiębiorcą, dekoratorką witryn, projektantką i wynalazczynią. Najbardziej znana była z projektowania czegoś, co nazwała "oprawkami do okularów Harlequin", popularnie zwanych kocimi okularami labo okularami "kocie oczy" - czytamy w Wikipedii.

Kształt "cat eye", czyli "kocie oczy", był pierwszym typowo kobiecym modelem okularów w historii! Wymyślony przez amerykańską artystkę Altinę Schinasi pod koniec lat 20. XX wieku zrewolucjonizował przemysł optyczny, w którym dominowali mężczyźni. W tamtych czasach panowało jeszcze przekonanie, że kobiety w okularach są nieatrakcyjne. Altina Schinasi postanowiła stworzyć parę okularów, które sprawią, że kobieta będzie wyglądać i czuć się pięknie. Zainspirowała się weneckimi maskami arlekinów i tak narodziły się okulary harlequin (później znane jako kocie oczy) , które już od prawie stu lat dodają kobietom seksapilu. To właśnie dzięki niej okulary korekcyjne stały się dodatkiem modowym, a nie tylko narzędziem do korygowania wady wzroku.

GOOGLE DOODLE - co to jest?

Google Doodle to małe, zazwyczaj kolorowe obrazki, które pojawiają się od czasu do czasu w miejscu wyszukiwarki Google. Zazwyczaj dotyczą świąt, ważnych rocznic lub wydarzeń, które właśnie mają miejsce. Co ciekawe, na całym świecie to samo wydarzenie może mieć różne grafiki, zależnie od kulturowych uwarunkowań.

Jak piszą twórcy: „Doodle to zabawne, zaskakujące, czasem spontaniczne zmiany nakładane na logo Google, które mają podkreślać wagę dni wolnych, rocznic oraz zasług słynnych artystów, pionierów i naukowców”. Pomysł narodził się w 1988 roku.

