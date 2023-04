Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata w skokach. Takie miejsca w PŚ zajęli Polacy. Kto wygrał klasyfikację drużynową w skokach? [2.04.2023]

Puchar Świata klasyfikacja generalna. Znamy zwycięzcę Kryształowej Kuli w skokach w sezonie 2022/23

Norweg Halvor Egner Granerud zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach. Stało się to po lotach na mamucie w Vikersund 19 marca. Dawid Kubacki ostatecznie kończy sezon na 4. miejscu, gdy zrezygnował z powodu choroby żony z ostatnich konkursów. Wyprzedził go Anze Lanisek, który na podium w Planicy wszedł z wielką tekturową podobizną polskiego skoczka.

Klasyfikacja generalna skoków. Kto prowadzi w Pucharze Świata skoczków narciarskich

Duża Kryształowa Kula to najcenniejsze trofeum w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Od początku sezonu w klasyfikacji generalnej skoków prowadził Dawid Kubacki, ale w styczniu stracił żółty plastron na rzecz Halvora Egnera Graneruda, który dominuje coraz wyraźniej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ostatecznie Norweg zapewnił sobie triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2022/23 już po Raw Air w Vikersund, Ostatnim Polakiem z Kryształową Kulą w skokach narciarskich był Kamil Stoch w 2018 roku.

Puchar Świata w skokach klasyfikacja generalna - 2.04.2023. Kto prowadzi w rankingu skoków? Podajemy miejsca polskich skoczków

Kto prowadzi w Pucharze Narodów w skokach narciarskich? Sprawdź aktualną klasyfikację Pucharu Świata w skokach

Puchar Narodów to klasyfikacja drużynowa skoczków narciarskich. To suma punktów wszystkich skoczków danego kraju, a do tego specjalnie punktowane są konkursy drużynowe, gdzie można zgarnąć 400 punktów za zwycięstwo.