Kobieta z dzieckiem potrącona na przejściu dla pieszych. Zginęła. Kierowca był pijany. Symulowany wypadek przy szkole w Inowrocławiu

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Niedawny powrót uczniów do szkół oznacza zwiększony ruch na drogach. Przez trwającą pandemię kierowcy niejako "przyzwyczaili się", że przy szkołach jest mniejsze natężenie ruchu, bo nie ma tam uczniów. Teraz się to zmieniło. By uzmysłowić kierowcom ten fakt i przypomnieć o przestrzeganiu przepisów drogowych, inowrocławska policja, straż pożarna i starostwo zorganziowały akcję i zarazem ćwiczenia symulującą wypadek drogowy.

Symulowany wypadek drogowy przy jednej ze szkół w Inowrocławiu

- W przebiegu zdarzenia, przechodząca przez przejście dla pieszych kobieta z dzieckiem została potrącona przez samochód. Kobieta zginęła na miejscu, a dziecko trafiło do szpitala. Całe zajście widziała kobieta, która była bezpośrednim tego świadkiem. Opowiedziała o dramatycznym zajściu. Policjanci ustalili, że kierowca pojazdu nie tylko jechał z nadmierną prędkością, był też pod wpływem alkoholu i został zatrzymany - tłumaczy szczegóły symulowanego wypadku asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.