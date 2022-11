Kobiety o tych imionach to idealne mamy. Zdaniem ezoteryków są stworzone do tej roli

Idealna mama to taka, która rozumie potrzeby swojego dziecka, ma dla niego czas, daje mu poczucie bezpieczeństwa. Jednak każda mama robi to na inny sposób. Dobra mama to zarówno ta, która jest z dzieckiem w domu, jak i ta która idzie do pracy. Choć nie każda kobieta uważa, że nadaje się do roli matki, to gdy staje przed taką koniecznością zostaje nią i stara się robić co w jej moc.