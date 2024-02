Kochają nie tylko od święta! Zobacz piękne emocje towarzyszące parom na starcie akcji Ona i On

Z okazji walentynek zorganizowaliśmy akcję pełną miłości, w której zakochani z naszego regionu mogą wygrać nawet 50 000 złotych. Start plebiscytu Ona i On wywołał wiele pięknych emocji, którymi uczestnicy postanowili podzielić się w mediach społecznościowych!

KLIKNIJ I ZAGŁOSUJ

- sprawdź aktualne

wyniki głosowania ____________________ Co roku, 14 lutego, cały świat celebruje miłość. I choć o tym uczuciu opowiedziano już wiele historii, każda z nich jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Widzimy to również w zgłoszeniach do naszej akcji Ona i On! Uczestnicy z chęcią chwalą się wspomnieniami szczególnych chwil przeżytych z partnerem lub partnerką, z dumą wysyłają ulubione, romantyczne zdjęcia i składają sobie nawzajem przepiękne życzenia. Te uczucia widać także w materiałach publikowanych po starcie akcji w mediach społecznościowych. Miłość - jak to łatwo...

pokazać! Przeżywając z drugą osobą wyjątkowe, wspólne chwile, bardzo chętnie je fotografujemy. Chcemy utrwalić moment, zapamiętać go na dłużej i mieć możliwość powrotu do tych wspomnień po upływie lat. Właśnie dlatego prosiliśmy uczestników naszej akcji, aby podzielili się z nami swoimi ulubionymi wspólnymi zdjęciami, a oni po starcie plebiscytu chętnie dzielą się grafikami, w których pojawiają się właśnie ich fotografie:

Miłość to jednak nie tylko piękne, ważne momenty, ale też towarzyszenie sobie nawzajem w trudach codzienności. Dla wielu par, biorących udział w akcji, post na Facebooku to też idealne miejsce do podzielenia się wzruszającą historią ich relacji. Warto pamiętać, że media społecznościowe kochają autentyczność. Posty, w których pokazujemy siebie, swój charakter i prawdziwe emocje, które nam towarzyszą, mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. A skoro o odbiorcach mowa, to choć niezbadane są wyroki algorytmu Facebooka, w zdobyciu publiczności na pewno pomogą pozostawione pod postem reakcje, komentarze i udostępnienia. Warto więc przypominać o tym odbiorcom oraz odpowiadać na pozostawione przez nich miłe słowa. Zaskocz oryginalnością Niecodzienne pomysły to Twoja specjalność? To świetnie! Media społecznościowe to najlepsze miejsce, aby dać upust kreatywności. Niezależnie, czy zdecydujesz się na autorską grafikę, czy stworzysz wyjątkową animację - odbiorcy na pewno to docenią!

All you need is... głos! Siłą portali takich jak Facebook jest bez wątpienia społeczność. Publikowane przez każdego użytkownika posty docierają przede wszystkim do jego znajomych, przyjaciół czy rodziny. Jak pokazuje start akcji Ona i On, to także dobre miejsce, aby najbliżsi pokazali swoje wsparcie! Każde takie udostępnienie informacji o udziale w akcji to dodatkowa szansa na dotarcie do osób, których uczestnicy nie mają w swoim kręgu Facebookowych znajomych. W podobnym celu nasi zakochani chwalą się przesłanym zgłoszeniem nie tylko na profilach prywatnych, ale też innych stronach, które prowadzą na platformie. Media społecznościowe mają ogromną moc i warto skutecznie wykorzystać ją do promowania swojego udziału w akcji. Życzymy kreatywnych pomysłów w docieraniu do odbiorców oraz wielu głosów!