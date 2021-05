Kodeks pracy 2021 - zmiany. Szef sprawdzi, czy pracownicy są trzeźwi. Wyrywkowe kontrole?

Według obecnych przepisów, trzeźwość pracowników można przeprowadzić tylko na żądanie odpowiednich osób (przede wszystkim kierowników lub osób do tego upoważnionych). Badanie zostaje wykonane przez policję, a pobrania krwi może dokonać tylko osoba, która ma do tego odpowiednie kwalifikacje.

Już wkrótce mogą nas czekać poważne zmiany w kodeksie pracy. Pracodawca będzie miał prawo do wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków. Zakłada to nowelizacja kodeksu, a projekt w tej sprawie opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

To ma się zmienić. Projekt ustawy zakłada, że pracodawca będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli pracowników na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.

Przypomnijmy, że wcześniej pojawił się pomysł kontroli trzeźwości pracowników na pracy zdalnej. Jeśli pracodawca udowodni pracownikowi, że spożywał alkohol w czasie pracy zdalnej, to ma prawo wręczyć mu "dyscyplinarkę". Czasami może to być jednak problematyczne. Zatrudniający może wezwać do swojego pracownika policję i poprosić o sprawdzenie trzeźwości, jednak pracownik nie ma obowiązku wpuszczenia funkcjonariuszy do domu. Zmienić ma to nowelizacja kodeksu pracy, ale na razie trudno mówić o konkretach.

Według kodeksu pracy, w czasie pracy zdalnej obowiązują nas takie same zasady, jak w przypadku normalnego wykonywania obowiązków służbowych w miejscu zatrudnienia.