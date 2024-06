Kolejna rewolucja w bydgoskim Centrum Onkologii - pierwsza w Polsce operacja pacjenta z dwoma nowotworami

Czas oczekiwania praktycznie zniknął

W takich sytuacjach klinicznych, decyzja o leczeniu operacyjnym jest często rozłożona na dwa etapy: w pierwszej kolejności pacjent poddawany jest leczeniu operacyjnemu nowotworu jelita grubego a dopiero po jego zakończeniu i powrocie do zdrowia, po ciężkiej operacji, pacjent jest ponownie przyjmowany do szpitala na leczenie operacyjne drugiego nowotworu, czyli raka gruczołu krokowego.

Jeszcze nie wiadomo, jak NFZ zrefunduje

- Zwykle jest tak, że w takiej sytuacji refundowany jest jeden, ten droższy zabieg, co dla nas z punktu widzenia ekonomicznego nie jest idealne. Ale my w tym przypadku kierowaliśmy się sytuacją kliniczną pacjenta i jego dalszą jakością życia - mówi dyrektor Kamecki. Podkreślając, że "o refundacji wykonanych jednocześnie dwóch operacji Centrum będzie jeszcze z Funduszem rozmawiać. Tym bardziej, że takich zabiegów planuje więcej".

Kolejni pacjenci już w kolejce

Tymczasem do jednoczasowych operacji robotem Da Vinci - przygotowuje się w bydgoskim CO - kilkunastu kolejnych pacjentów... Oprócz tej innowacji w placówce wykonywane są cały czas chirurgiczne zabiegi robotowe: prostaty, czyli gruczołu krokowego i nerki - do tej pory wykonano ich 594, raka jelita grubego, we wszystkich jego odcinkach - 119, raka trzonu macicy - 80 i raka płuca - 66. Wszystkich zabiegów łącznie - wykonano 859.

Pierwsza operacja - raka prostaty - odbyła się w bydgoskim CO, w listopadzie 2022 roku. Obecnie szpital ma dwa aparaty Da Vinci, niebawem zakupi trzeci. We wrześniu uruchomi też dwie dodatkowe sale operacyjne i wówczas zabiegi robotem Da Vinci, będą wykonywane już w trzech pomieszczeniach.